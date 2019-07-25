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"Кілеру" Бабченка вручили підозру через сутичку з журналістом

Четвер, 25 липня 2019, 20:26

Джерело: пост адвоката Масі Найєма

Волонтеру Олексію Цимбалюку, відомому через участь в інсценуванні вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, вручили підозру у погрозах або насильству щодо журналіста.

Пост Найєма: "Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02 липня цього року.

До слова, Владислав Бовтрук сам же й розпочав спір, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати, "Иди на*уй, бандера".

Олексій Цимбалюк прийшов сам до відділку Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві по вулиці Прорізній 12б. І це попри те, що навіть у підозрі вказана інша адреса реєстрації.

Також у відділку поліції Олексієм було заявлено про те, що в діях Владислава Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами".

Деталі: Цимбалюка підозрюють за ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста).

Він був ієродияконом в Українській православній церкві Московського патріархату, потім перейшов до Київського патріархату.

Певний час Цимбалюк був ченцем, а пізніше пішов волонтером в АТО, у медбатальйон "Госпітальєри".

Знати більше: Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних

Хто "вбивав" Бабченка: Кілер, організатор та замовник

Історія питання:

  • Увечері 29 травня 2018 року стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Пізніше виявилось, що Бабченко живий, а "вбивство" інсценувала СБУ, аби попередити справжній злочин і затримати замовника.
  • Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Бориса Германа, який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".
  • Олексій Цимбалюк назвав себе АТОвцем-виконавцем "вбивства" Бабченка. У СБУ спочатку заперечували участь Цимбалюка, а пізніше підтвердили.
  • Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в народні депутати на вибори 21 липня колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва й одіозного блогера Анатолія Шарія, а також колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
  • 2 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту проти допуску Клюєва й Шарія до виборів.
  • Під час цієї акції сталась сутичка Цимбалюка з чоловіком, який пізніше назвався журналістом "Страна.юа". Видання назвало сутичку нападом на свого журналіста.

Українська правда

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Теми: ЗМІБабченко Аркадій
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