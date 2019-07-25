"Кілеру" Бабченка вручили підозру через сутичку з журналістом

Джерело: пост адвоката Масі Найєма

Волонтеру Олексію Цимбалюку, відомому через участь в інсценуванні вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, вручили підозру у погрозах або насильству щодо журналіста.

Пост Найєма: "Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02 липня цього року.

До слова, Владислав Бовтрук сам же й розпочав спір, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати, "Иди на*уй, бандера".

Олексій Цимбалюк прийшов сам до відділку Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві по вулиці Прорізній 12б. І це попри те, що навіть у підозрі вказана інша адреса реєстрації.

Також у відділку поліції Олексієм було заявлено про те, що в діях Владислава Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами".

Деталі: Цимбалюка підозрюють за ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста).

Він був ієродияконом в Українській православній церкві Московського патріархату, потім перейшов до Київського патріархату.

Певний час Цимбалюк був ченцем, а пізніше пішов волонтером в АТО, у медбатальйон "Госпітальєри".

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