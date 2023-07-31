В Таллине задержали Бабченко, потому что забрасывал яйцами посольство РФ

В столице Эстонии Таллине полиция задержала российского журналиста блогера и волонтера Аркадия Бабченко, который в ночь на 30 июля забросал яйцами здание российского посольства.

Источник: Delfi, Бабченко в Twitter

Детали: В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержали - мужчину 1977 года рождения. Против него заведено дело. От дальнейших подробностей там воздержались.

В то же время активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил, что задержанным в Таллине является журналист Аркадий Бабченко.

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Сам Бабченко подтвердил свое задержание, опубликовав в соцсетях фото из полицейской машины.

Эстонские чайки летят над нашей зооонооой…

А в тюрьме сейчас ужин.

Спокойной ночи.

Вечер в хату. pic.twitter.com/qftOSrjIQU — Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) July 30, 2023

В комментариях в фейсбуке на вопрос: "Ты правда яйца в посольство РФ бросал?", он ответил – "Правда".