Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Таллине задержали Бабченко, потому что забрасывал яйцами посольство РФ

Алена МазуренкоПонедельник, 31 июля 2023, 09:55
В Таллине задержали Бабченко, потому что забрасывал яйцами посольство РФ

В столице Эстонии Таллине полиция задержала российского журналиста блогера и волонтера Аркадия Бабченко, который в ночь на 30 июля забросал яйцами здание российского посольства.

Источник: Delfi, Бабченко в Twitter

Детали: В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержали - мужчину 1977 года рождения. Против него заведено дело. От дальнейших подробностей там воздержались.

В то же время активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил, что задержанным в Таллине является журналист Аркадий Бабченко.

Реклама:

Сам Бабченко подтвердил свое задержание, опубликовав в соцсетях фото из полицейской машины.

В комментариях в фейсбуке на вопрос: "Ты правда яйца в посольство РФ бросал?", он ответил – "Правда".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Бабченко АркадийЭстонияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинская ПВО уже сбила 13 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

видеоСБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"

картаВ Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога

Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
19:43
фото, видеоУкраинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
19:22
Вице-премьер Британии: ИИ может иметь большее влияние, чем промышленная революция
19:10
Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области – сводка Генштаба
19:00
В России заявили об атаке украинского беспилотника в Белгородской области
18:38
НБУ увеличил продажу валюты из резервов до более 469 миллионов долларов
18:23
Украинская ПВО уже сбила 13 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы
17:57
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню
17:51
Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя
17:43
В государственном "Сенс Банке" может смениться председатель правления - Forbes
17:38
В Минэнерго рассказали, где сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону
Все новости...
Реклама: