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Ще один нардеп-"слуга" складає мандат

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 липня 2023, 16:41
Ще один нардеп-слуга складає мандат
НАРДЕП АНДРІЙ ХОЛОДОВ. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ПОЛІТИКА

До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.

Джерело: спікер ВР Руслан Стефанчук у Facebook

Деталі: Стефанчук оприлюднив документ і запевнив, що подана заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

 

Що передувало: Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.

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Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.

За даними джерел "Схем" із доступом до бази перетину кордону, востаннє Холодов був в Україні 21 січня. О 10-й ранку того дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області до Румунії на автомобілі Mercedes GLS 450.

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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