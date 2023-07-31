Ще один нардеп-"слуга" складає мандат

До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.

Джерело: спікер ВР Руслан Стефанчук у Facebook

Деталі: Стефанчук оприлюднив документ і запевнив, що подана заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Що передувало: Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.

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Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.

За даними джерел "Схем" із доступом до бази перетину кордону, востаннє Холодов був в Україні 21 січня. О 10-й ранку того дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області до Румунії на автомобілі Mercedes GLS 450.