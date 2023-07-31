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Еще один нардеп-"слуга" слагает мандат

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 16:41
Еще один нардеп-слуга слагает мандат
НАРДЕП АНДРЕЙ ХОЛОДОВ. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ПОЛИТИКА

В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.

Источник: спикер ВР Руслан Стефанчук в Facebook

Детали: Стефанчук обнародовал документ и заверил, что поданное заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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Что предшествовало: Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.

Всего с начала полномасштабного вторжения Андрей Холодов 12 раз выезжал из Украины.

По данным источников "Схем" с доступом к базе пересечения границы, последний раз Холодов был в Украине 21 января. В 10 утра того дня он выехал через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области в Румынию на автомобиле Mercedes GLS 450.

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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