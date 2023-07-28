Ще одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов вже пів року перебуває за межами України. Кажуть, живе на Кіпрі.

Джерело: розслідування проекту "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: Як з'ясували журналісти, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

За даними джерел "Схем" із доступом до бази перетину кордону, востаннє Холодов був в Україні 21 січня. О 10-й ранку того дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області до Румунії на автомобілі Mercedes GLS 450.

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Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.

За даними "Схем", зараз нардеп перебуває з сім’єю на Кіпрі, де має родинний маєток.

Згідно з даними джерел, щонайменше у червні та липні 2022-го, а також травні і липні 2023-го року Холодов перебував на цьому острові. Саме там "Схеми" раніше віднайшли у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.

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Також журналісти з’ясували, що за кордоном родина Холодова розбудовує бізнес. Наприкінці грудня 2022-го року дружина нардепа Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

За інформацією журналістів, Шаховська позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко – дружини кума Путіна Віктора Медведчука.

У Відні розташований і салон весільних та вечірніх суконь, який також належить дружині Холодова.

Андрій Холодов на неодноразові дзвінки та повідомлення журналістів не відповів. "Схеми" також відправили лист із питаннями на пошту депутата.

Що передувало: Ще у березні 2022 року "Українська правда" писала про те, що нардеп Холодов разом із дружиною виїхав з України, а в партії це пояснили гуманітарною місією.

У середині липня заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові на Мальдівах.