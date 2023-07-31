Удар по Кривому Рогу: уже 6 загиблих і 75 поранених

Через ракетний удар росіян по Кривому Рогу Дніпропетровщини 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 людей поранено.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Станом на цей час відомо про пʼятьох загиблих, серед них дитина та її мама. Мої співчуття рідним. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога".

Деталі: За словами президента, попередньо, було влучання двома балістичними ракетами.

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Наразі триває рятувальна операція - повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. У зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції.

Також Зеленський повідомив, що мішенню терористів була й будівля університету і адмінбудівля.

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До рятувальної операції залучено понад 350 осіб. "Я дякую кожному й кожній, хто рятує життя та допомагає людям!" – зазначив Зеленський.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість поранених зросла до 73 людей, у тому числі 8 дітей. У лікарнях у стаціонарі знаходиться 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані.

За його словами, 1 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Оновлено від17.55: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до 6 людей, зросла й кількість поранених – на зараз 75.З 22 госпіталізованих – двоє важкі.

Що було раніше: Вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад, четверо мешканців загинули, серед них дитина. Під завалами шукають людей.