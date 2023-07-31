Удар по Кривому Рогу: уже 6 погибших и 75 раненых

Из-за ракетного удара россиян по Кривому Рогу Днепропетровщины 31 июля погибли 6 человек, среди которых ребенок, также 75 человек ранены.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram,гГлава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на данный момент известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама. Мои соболезнования родным. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь".

Детали: По словам президента, предварительно было попадание двумя баллистическими ракетами.

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Сейчас идет спасательная операция - полностью разрушены этажи жилого дома с четвертого по девятый. В разрушенном подъезде дома падали части конструкции.

Также Зеленский сообщил, что мишенью террористов было и здание университета и админздание.

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К спасательной операции привлечены более 350 человек. "Я благодарю каждого и каждого, кто спасает жизнь и помогает людям!" – отметил Зеленский.

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество раненых возросло до 73 человек, в том числе 8 детей. В больницах в стационаре находятся 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии.

По его словам, 1 августа в Кривом Роге объявлен День траура.

Обновлено от 17.55: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество погибших возросло до 6 человек, возросло и количество раненых – на данный момент 75. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых.

Что предшествовало: Утром 31 июля россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение, четыре человека погибли, среди них ребенок. Под завалами ищут людей.