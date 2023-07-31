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В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 17:24
В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar
Фото: Мілітарний

Українське Міністерство оборони й турецька компанія Baykar Makina домовилися про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міноборони України

Деталі: Угода про створення сервісного центру для турецьких безпілотників була укладена в розвиток міжурядової угоди України й Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набула чинності в січні цього року.

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У Міноборони зазначають, що цей крок суттєво посилить співпрацю Києва та Анкари в оборонній сфері та стане вагомим внеском у посилення українських оборонних спроможностей і наблизить перемогу України.

Державний секретар українського оборонного відомства Костянтин Ващенко зазначив, що центр із ремонту й обслуговування безпілотників Baykar буде створений "найближчим часом".

Нагадаємо, що турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні у червні цього року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.

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Міністр оборони Олексій Резніков раніше говорив, що безпілотники, які вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні. 

Теми: Туреччинабезпілотники
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