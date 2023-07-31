Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине создадут центр по ремонту турецких беспилотников Bayraktar

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 17:24
В Украине создадут центр по ремонту турецких беспилотников Bayraktar
Фото: Милитарный

Украинское Министерство обороны и турецкая компания Baykar Makina договорились о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины

Детали: Соглашение о создании сервисного центра для турецких беспилотников было заключено в развитие межправительственного соглашения Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу в январе этого года.

В Минобороны отмечают, что этот шаг существенно усилит сотрудничество Киева и Анкары в оборонной сфере и станет весомым вкладом в усиление украинских оборонных возможностей и приблизит победу Украины.

Реклама:

Государственный секретарь украинского оборонного ведомства Константин Ващенко отметил, что центр по ремонту и обслуживанию беспилотников Baykar будет создан "в ближайшее время".

Напомним, что турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне этого года. В следующем месяце началось строительство завода.

По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar различных категорий.

ВИДЕО ДНЯ

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" с целью открыть два завода в Украине.

Темы: Турциябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR

Ночная атака беспилотников на Крым: в СБУ говорят о десятках убитых и раненых оккупантов

видеоНа острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

видеоСБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"

Все новости...
Турция
Украинец погиб в ДТП в Турции
Турция оштрафовала за контент с ЛГБТ 6 платформ, в том числе Netflix и Disney+
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Последние новости
03:20
В Мелитополе в гражданскую больницу доставили десятки раненых оккупантов – мэр
02:31
РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR
01:42
видеоПод Мариуполем произошла перестрелка между оккупантами, есть погибшие – мэрия
00:59
Самолет, следовавший из Норвегии в Турцию, залетал в воздушное пространство Украины – СМИ
00:18
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 50 взрывов
23:38
НАПК продолжает проверки военкомов: "Большинство являются добропорядочными"
23:05
В России массовые сбои в работе Google, Роскомнадзор отреагировал
22:33
На Таврическом направлении есть отвоеванные территории – командующий
22:12
Маляр о левом береге на Херсонщине: Выполнили задачу, но повода для ажиотажа нет
22:04
На Сумщине Силы обороны вступили в бой с вражеской ДРГ – Наев
Все новости...
Реклама: