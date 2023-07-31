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В Украине создадут центр по ремонту турецких беспилотников Bayraktar

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 17:24
В Украине создадут центр по ремонту турецких беспилотников Bayraktar
Фото: Милитарный

Украинское Министерство обороны и турецкая компания Baykar Makina договорились о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины

Детали: Соглашение о создании сервисного центра для турецких беспилотников было заключено в развитие межправительственного соглашения Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу в январе этого года.

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В Минобороны отмечают, что этот шаг существенно усилит сотрудничество Киева и Анкары в оборонной сфере и станет весомым вкладом в усиление украинских оборонных возможностей и приблизит победу Украины.

Государственный секретарь украинского оборонного ведомства Константин Ващенко отметил, что центр по ремонту и обслуживанию беспилотников Baykar будет создан "в ближайшее время".

Напомним, что турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне этого года. В следующем месяце началось строительство завода.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar различных категорий.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" с целью открыть два завода в Украине.

Темы: Турциябеспилотники
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