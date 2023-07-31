Херсон: 3 загиблих, 17 поранених через обстріли, серед них волонтери та комунальники

Внаслідок російських обстрілів Херсона 31 липня загинули троє людей, ще 17 поранені, у тому числі підліток, волонтери та комунальники; ще один поранений – у Бериславі.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Станом на цю годину тільки у Херсоні – сімнадцять поранених та троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу".

Деталі: За його словами, наймолодшій постраждалій – 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні. Один загиблий та шестеро травмованих – працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери.

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Прокудін повідомив, що вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення.

Пряма мова: "Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати.

Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні. Ці терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться".

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