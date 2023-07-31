Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсон: 3 загиблих, 17 поранених через обстріли, серед них волонтери та комунальники

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 18:41
Херсон: 3 загиблих, 17 поранених через обстріли, серед них волонтери та комунальники
фото Херсонської облпрокуратури

Внаслідок російських обстрілів Херсона 31 липня загинули троє людей, ще 17 поранені, у тому числі підліток, волонтери та комунальники; ще один поранений – у Бериславі.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Станом на цю годину тільки у Херсоні – сімнадцять поранених та троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу".

Деталі: За його словами, наймолодшій постраждалій – 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні. Один загиблий та шестеро травмованих – працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. 

Реклама:

Прокудін повідомив, що вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення.

Пряма мова: "Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати.

Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні. Ці терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Херсонжертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ

РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR

Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів

відеоНа острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами

Знесення 200-річної садиби на Подолі: Кличко ініціює низку кроків

В Одесі відкрили кілька пляжів

Усі новини...
Херсон
Удар по Херсону: кількість поранених зросла до 10 людей, серед яких одна дитина
Росіяни вдруге за день обстріляли Херсон, є загиблий
Окупанти зранку вдарили "Градами" по центру Херсона: 1 загиблий, 4 поранені
Останні новини
07:46
Ворог вночі двічі обстріляв Нікопольщину
07:22
На захопленій Херсонщині росіяни обходять будинки у пошуках своїх дезертирів – Генштаб
06:56
За минулу добу відбулося майже 40 бойових зіткнень з ворогом – зведення
06:37
У Мелітополі окупанти проводять рейди в пошуках партизанів – ЦНС
05:59
У РФ заявили про чергову атаку безпілотника в Бєлгородській області
05:04
Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ
04:13
відеоУ ЗСУ показали, як знищують ворога на Бахмутському напрямку
03:20
У Мелітополі в цивільну лікарню доставили десятки поранених окупантів – мер
02:31
РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR
01:42
відеоПід Маріуполем сталася перестрілка між окупантами, є загиблі – мерія
Усі новини...
Реклама: