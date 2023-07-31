Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсон: 3 загиблих, 17 поранених через обстріли, серед них волонтери та комунальники

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 18:41
Херсон: 3 загиблих, 17 поранених через обстріли, серед них волонтери та комунальники
фото Херсонської облпрокуратури

Внаслідок російських обстрілів Херсона 31 липня загинули троє людей, ще 17 поранені, у тому числі підліток, волонтери та комунальники; ще один поранений – у Бериславі.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Станом на цю годину тільки у Херсоні – сімнадцять поранених та троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу".

Реклама:

Деталі: За його словами, наймолодшій постраждалій – 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні. Один загиблий та шестеро травмованих – працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. 

Прокудін повідомив, що вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення.

Пряма мова: "Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати.

ВІДЕО ДНЯ

Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні. Ці терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться".

Передісторія:

Теми: Херсонжертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: