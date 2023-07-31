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Херсон: 3 погибших, 17 раненых из-за обстрелов, в том числе волонтеры и коммунальщики

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 18:41
Херсон: 3 погибших, 17 раненых из-за обстрелов, в том числе волонтеры и коммунальщики
фото Херсонской облпрокуратуры

В результате российских обстрелов Херсона погибли три человека, еще 17 ранены, в том числе подросток, волонтеры и коммунальщики; еще один раненый – в Бериславе.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на этот час только в Херсоне - семнадцать раненых и трое погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу.

Детали: По его словам, самой молодой пострадавшей - 16 лет. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один погибший и шестеро травмированных - это работники коммунального предприятия, еще пятеро - волонтеры. 

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Прокудин сообщил, что они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления.

Прямая речь: "Такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье. Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать.

Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны. Эти террористы кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться".

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 раненых в результате массированных обстрелов Херсона 31 июля.

Темы: Херсонжертвыобстрел
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