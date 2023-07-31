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ЗМІ: У Саудівській Аравії представники близько 40 держав обговорять мир в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 20:56

Європейський Союз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуться шляхи досягнення миру в Україні.

Джерело: "Європейська правда"; агентство Europa Press, яке посилається на свої джерела

Деталі: За даними джерел ЄС, на зустрічі в Саудівській Аравії країни будуть представлені на рівні радників з питань національної безпеки – так само, як і на попередній зустрічі в Копенгагені в червні. Також буде присутній представник Євросоюзу.

Росія, як очікується, навряд чи долучиться до обговорення.

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"Ця зустріч є можливістю для нових контактів з нашими глобальними партнерами і з Україною щодо української мирної формули з метою скликання Глобального мирного саміту", – підкреслили джерела Europa Press у Брюсселі.

Вони підтвердили підтримку Євросоюзом української "формули миру", включно зі скликанням відповідного саміту.

"Будь-яка ініціатива, спрямована на досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні, має ґрунтуватися на повазі до її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів", – додав співрозмовник видання.

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Про проведення зустрічі в Саудівські Аравії в Джидді 5-6 серпня у повідомило раніше видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Теми: Саудівська Аравіясвіт
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