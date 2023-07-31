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СМИ: В Саудовской Аравии представители около 40 государств обсудят мир в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 20:56

Европейский Союз ожидает участия представителей около 40 государств на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

Источник: "Европейская правда"; агентство Europa Press, которое ссылается на свои источники

Детали: По данным источников ЕС, на встрече в Саудовской Аравии страны будут представлены на уровне советников по вопросам национальной безопасности – так же, как и на предыдущей встрече в Копенгагене в июне. Также будет присутствовать представитель Евросоюза.

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Россия, как ожидается, вряд ли присоединится к обсуждению.

"Эта встреча является возможностью для новых контактов с нашими глобальными партнерами и с Украиной по украинской мирной формуле с целью созыва Глобального мирного саммита", – подчеркнули источники Europa Press в Брюсселе.

Они подтвердили поддержку Евросоюзом украинской "формулы мира", включая созыв соответствующего саммита.

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"Любая инициатива, направленная на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, должна основываться на уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", – добавил собеседник издания.

О проведении встречи в Саудовские Аравии в Джидде 5-6 августа в сообщило ранее издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Темы: Саудовская Аравиямир
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