Ракету, яка знесла пів під'їзда в Кривому Розі, росіяни запустили з району Джанкоя

Дві ракети "Іскандер", якими Росія нанесла удар по Кривому рогу 31 липня, були випущенні з району Джанкоя в окупованому Криму.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкоя.

І це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення".

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Деталі: Зеленський ще раз розповів, що 31 липня балістична ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі, де зруйнувала одному під’їзді поверхи з 4-го по 9-й.

Передісторія:

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 31 липня загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція завершена.