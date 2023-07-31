Ракету, которая снесла полподъезда в Кривом Роге, россияне запустили из района Джанкоя

Две ракеты "Искандер", которыми Россия нанесла удар по Кривому рогу 31 июля, были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.

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И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения".

Детали: Зеленский еще раз рассказал, что 31 июля баллистическая ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, где разрушила одном подъезде этажи с 4-го по 9-й.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 31 июля погибли шесть человек, 75 получили ранения. Поисково-спасательная операция завершена.