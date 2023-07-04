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За нардепа від "ЄС" Алєксєєва внесли 2 млн застави. Він вийшов з-під варти

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 15:28
За нардепа від ЄС Алєксєєва внесли 2 млн застави. Він вийшов з-під варти
ФОТО З TELEGRAM МИХАЙЛА ТКАЧА

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти, внісши заставу 2, 264 млн грн.

Джерело: Алєксєєв в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години.

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Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи".

Передісторія:

  • 3 липня Личаківський районий суд Львова обрав підозрюваному в шахрайстві Алексєєву запобіжний захід 60 діб під вартою з альтернативою застави в понад 2 мільйони гривень.  
  • 30 червня стало відомо про затримання Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.
  • Йому повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • У "Європейській солідарності" нічні обшуки у нардепа Алєксєєва назвали "продовженням провокацій і тиску на представників партії".
  • Державне бюро розслідувань просило про арешт Алєксєєваз альтернативою застави у 10 мільйонів гривень.

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Теми: ЄС
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