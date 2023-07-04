За нардепа від "ЄС" Алєксєєва внесли 2 млн застави. Він вийшов з-під варти

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти, внісши заставу 2, 264 млн грн.

Джерело: Алєксєєв в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години.

Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи".

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Передісторія: