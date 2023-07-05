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Командувач армії Британії окреслив стратегію наступу ЗСУ і заявив, що головний удар попереду

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 08:22
Командувач армії Британії окреслив стратегію наступу ЗСУ і заявив, що головний удар попереду
Tony Radakin, Indigo/Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що головний удар Збройних сил України в ході контрнаступальних операцій ще попереду, відкинувши закиди щодо повільного просування українських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Радакін зазначив, що відсіч російській агресії "ніколи не обмежується однією дією", а стратегія України полягає в тому, щоб "взяти змором, розтягувати (оборону) і завдавати ударів".

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За його словами, ці дії руйнують російські оборонні лінії.

"Питання в тому, як можна взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України?. Ось чому ви бачите, що Україна намагається діяти на різних напрямках і робить багато маневрів", – сказав командувач.

Він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку.

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Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу".

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2 500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 (нових) танків на рік", –  додав він.

За останній час численні західні ЗМІ публікували матеріали з посиланням на анонімних посадовців, де стверджували, нібито український контрнаступ "почався повільно". 

Публічно західні посадовці визнавали, що українські контрнаступальні операції справді просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, але відзначали, що ця ситуація не має дивувати.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло минулого тижня, заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Теми: контрнаступвійнаРосіяУкраїна
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