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ЗАЕС працює в штатному режимі. Рівень води у ставку-охолоджувачі теж стабільний

Олена РощінаСереда, 5 липня 2023, 08:46
ЗАЕС працює в штатному режимі. Рівень води у ставку-охолоджувачі теж стабільний
ЗАЕС, фото Getty Images

Станом на 08:00 ранку 5 липня Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі, проблем з охолодженням АЕС також немає. 

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко і НАЕК "Енергоатом" у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Пряма мова Євтушенка: "На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано".

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Деталі: Про ексцеси на ЗАЕС ні "Енергоатом", ні голова Запорізької обласної військової адміністрації станом на 08:44 не повідомляли, хоча 4 липня Генштаб ЗСУ заявив, що росіяни розмістили на крівлях двох енергоблоків станції предмети, схожі на вибухівку, і можуть вдатися до провокації.

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів в ефірі телеканалу "Київ", що ситуація стабільна і радіаційний фон у 30-кілометрові зоні відповідає нормі.

"Енергоатом" повідомляє, що рівень води у ставку, завдяки якому охолоджується Запорізька атомна електростанція, є стабільним, а ситуація – контрольованою, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

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Станом на 08:00 середи 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін: він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

 

"Енергоатом" нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

УП, оновлено й доповнено
Теми: ЗАЕСЕнергодарЕнергоатомЗапорізька область
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