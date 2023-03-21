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Путін і Сі підписали в Москві два документи – росЗМІ

Євген КізіловВівторок, 21 березня 2023, 17:58
Путін і Сі підписали в Москві два документи – росЗМІ
володимир путін, Getty Images

Глави Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали в Москві два спільні документи.

Джерело: "РИА Новости" і "ТАСС" в Telegram

Деталі: Повідомляється, що один документ - це заява про плани економічного співробітництва, інший - заява про плани поглиблення партнерства.

Крім того, пишуть пропагандисти, Путін "підтримав розвиток спортивних зв'язків між РФ і Китаєм і створення спортивної асоціації в рамках Шанхайської організації співробітництва".

Він пояснив, що це необхідно в умовах, коли Захід "використовує спорт як інструмент тиску".

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Теми: ПутінКитай
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