Окупанти замінували охолоджувач ЗАЕС, є загроза підриву - Буданов
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допускає, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону
Пряма мова Буданова: "На жаль, станом на зараз насправді певна загроза (підриву чи аварії – ред.) існує. Певна. Тому що Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ".
Деталі: За його словами, по-перше, знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції.
І, по-друге, за час, який Запорізька АЕС знаходиться в руках окупантів, вона була додатково замінована зокрема, був замінований охолоджувач.
"Якщо вони виведуть його (охолоджувач – ред.) з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми", - зазначив Буданов.
Що було раніше:
- 15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який наразі окупований російськими військами.
- Згодом президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що "Енергоатом" має у своєму розпорядженні інформацію про підготовку росіянами переведення ЗАЕС-5 у найбільш безпечний режим експлуатації - "холодний" зупин.