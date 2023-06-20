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Окупанти замінували охолоджувач ЗАЕС, є загроза підриву - Буданов

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 червня 2023, 17:10
Окупанти замінували охолоджувач ЗАЕС, є загроза підриву - Буданов
ІЛЮСТРАЦІЯ З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допускає, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова Буданова: "На жаль, станом на зараз насправді певна загроза (підриву чи аварії – ред.) існує. Певна. Тому що Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ".

Деталі: За його словами, по-перше, знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції.

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І, по-друге, за час, який Запорізька АЕС знаходиться в руках окупантів, вона була додатково замінована зокрема, був замінований охолоджувач.

"Якщо вони виведуть його (охолоджувач – ред.) з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми", - зазначив Буданов.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який наразі окупований російськими військами.
  • Згодом президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що "Енергоатом" має у своєму розпорядженні інформацію про підготовку росіянами переведення ЗАЕС-5 у найбільш безпечний режим експлуатації - "холодний" зупин.

Теми: БудановЗАЕСвійна
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