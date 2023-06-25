Буданов: План підриву ЗАЕС затверджений, ситуація ніколи не була такою серйозною

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

Джерело: Буданов в інтерв’ю британському виданню The New Statesman, повідомляє сайт ГУР

Пряма мова: "Ситуація ніколи не була настільки серйозною, як зараз".

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Деталі: За словами Буданова, Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС.

На питання, чи прийнято росіянами рішення про підрив електростанції, Буданов сказав, що план повністю "розроблений і затверджений". Єдиний елемент, якого не вистачає ― це наказ діяти. "Тоді це може статися за лічені хвилини", ― зазначив він.

При цьому Буданов вважає, що "для прискорення катастрофи можуть бути використані технічні засоби".

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За словами голови ГУР, водойму-охолоджувач станції заміновано російськими військами. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів. Він вважає, що Росія зможе підвищити напругу в лініях електропередач на станції, що призведе до ядерної аварії в нижній частині цього часового проміжку.

Українська розвідка встановила, що російські війська перемістили транспортні засоби, начинені вибухівкою, до чотирьох з шести енергоблоків. Невідомо, чи було надано доступ до цих блоків Міжнародному агентству з атомної енергії під час його візиту 15 червня, пише видання.

За словами начальника ГУР, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил оборони України.

Водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

В українських розвідувальних і урядових колах існує розчарування тим, що реакція світової спільноти на руйнування греблі Каховської ГЕС 6 червня була настільки приглушеною, і що це може спровокувати подальше застосування "тактики випаленої землі", зазначає видання.

Що передувало: 20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.