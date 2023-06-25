Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: План підриву ЗАЕС затверджений, ситуація ніколи не була такою серйозною

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 18:56
Буданов: План підриву ЗАЕС затверджений, ситуація ніколи не була такою серйозною
ЗАЕС, фото Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

Джерело: Буданов в інтерв’ю британському виданню The New Statesman, повідомляє сайт ГУР

Пряма мова: "Ситуація ніколи не була настільки серйозною, як зараз".

Реклама:

Деталі: За словами Буданова, Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС.

На питання, чи прийнято росіянами рішення про підрив електростанції, Буданов сказав, що план повністю "розроблений і затверджений". Єдиний елемент, якого не вистачає ― це наказ діяти. "Тоді це може статися за лічені хвилини", ― зазначив він.

При цьому Буданов вважає, що "для прискорення катастрофи можуть бути використані технічні засоби".

ВІДЕО ДНЯ

За словами голови ГУР, водойму-охолоджувач станції заміновано російськими військами. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів. Він вважає, що Росія зможе підвищити напругу в лініях електропередач на станції, що призведе до ядерної аварії в нижній частині цього часового проміжку.

Українська розвідка встановила, що російські війська перемістили транспортні засоби, начинені вибухівкою, до чотирьох з шести енергоблоків. Невідомо, чи було надано доступ до цих блоків Міжнародному агентству з атомної енергії під час його візиту 15 червня, пише видання.

За словами начальника ГУР, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил оборони України.

Водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

В українських розвідувальних і урядових колах існує розчарування тим, що реакція світової спільноти на руйнування греблі Каховської ГЕС 6 червня була настільки приглушеною, і що це може спровокувати подальше застосування "тактики випаленої землі", зазначає видання.

Що передувало: 20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Теми: БудановЗАЕСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Наєв про можливий напад "вагнерівців" з Білорусі: Це буде ніщо інше, як самогубство
Блінкен про спробу заколоту в Росії: Не думаю, що це – фінальний епізод
Ворожа ДРГ намагалася проникнути через кордон на Сумщині – зведення Генштабу
На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: