Співробітник ЗАЕС: росіяни замінували станцію ще в перші тижні окупації, після того змін не було
Росіяни замінувати Запорізьку АЕС в перші тижні окупації і після того особливих змін в їхній поведінці на станції не було.
Джерело: інтерв’ю "Суспільному" співробітника, що досі працює на ЗАЕС
Пряма мова: "Станція замінована з перших тижнів окупації. Чому саме зараз така паніка, я не знаю. Можливо, це для того, щоб привертати увагу до ЗАЕС, особливо, коли йде робота зі звільнення півдня України. Можливо, після підриву Каховської ГЕС ніхто не знає, чого очікувати".
Деталі: За словами співробітника, поведінка росіян на станції не змінилася. "Вони присутні на станції, живуть в технічних приміщеннях, зберігають тут багато зброї, техніка то зʼявляється, то зникає, багато вантажівок і що в них — невідомо", - розповів він, додавши, що ризик підриву чогось на станції існував з моменту її захоплення.
За його словами, з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює.
Передісторія:
- Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".
- 20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
- 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.