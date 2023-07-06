Співробітник ЗАЕС: росіяни замінували станцію ще в перші тижні окупації, після того змін не було

Росіяни замінувати Запорізьку АЕС в перші тижні окупації і після того особливих змін в їхній поведінці на станції не було.

Джерело: інтерв’ю "Суспільному" співробітника, що досі працює на ЗАЕС

Пряма мова: "Станція замінована з перших тижнів окупації. Чому саме зараз така паніка, я не знаю. Можливо, це для того, щоб привертати увагу до ЗАЕС, особливо, коли йде робота зі звільнення півдня України. Можливо, після підриву Каховської ГЕС ніхто не знає, чого очікувати".

Деталі: За словами співробітника, поведінка росіян на станції не змінилася. "Вони присутні на станції, живуть в технічних приміщеннях, зберігають тут багато зброї, техніка то зʼявляється, то зникає, багато вантажівок і що в них — невідомо", - розповів він, додавши, що ризик підриву чогось на станції існував з моменту її захоплення.

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За його словами, з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює.

Передісторія:

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".

20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.