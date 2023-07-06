Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Співробітник ЗАЕС: росіяни замінували станцію ще в перші тижні окупації, після того змін не було

"Українська правда"Четвер, 6 липня 2023, 16:52
Співробітник ЗАЕС: росіяни замінували станцію ще в перші тижні окупації, після того змін не було
Фото ілюстративне

Росіяни замінувати Запорізьку АЕС в перші тижні окупації і після того особливих змін в їхній поведінці на станції не було.

Джерело: інтерв’ю "Суспільному" співробітника, що досі працює на ЗАЕС

Пряма мова: "Станція замінована з перших тижнів окупації. Чому саме зараз така паніка, я не знаю. Можливо, це для того, щоб привертати увагу до ЗАЕС, особливо, коли йде робота зі звільнення півдня України. Можливо, після підриву Каховської ГЕС ніхто не знає, чого очікувати".

Деталі: За словами співробітника, поведінка росіян на станції не змінилася. "Вони присутні на станції, живуть в технічних приміщеннях, зберігають тут багато зброї, техніка то зʼявляється, то зникає, багато вантажівок і що в них — невідомо", - розповів він, додавши, що ризик підриву чогось на станції існував з моменту її захоплення.

Реклама:

За його словами, з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює.

Передісторія:

  • Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".
  • 20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗАЕСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
ЗАЕС
В "Енергоатомі" пояснили умови страхового покриття можливого ядерного інциденту на ЗАЕС
Світ притягне Росію до відповідальності в разі удару по ЗАЕС – Держдеп
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: