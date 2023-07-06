Співробітник ЗАЕС: росіяни замінували станцію ще в перші тижні окупації, після того змін не було

Росіяни замінувати Запорізьку АЕС в перші тижні окупації і після того особливих змін в їхній поведінці на станції не було.

Джерело: інтерв’ю "Суспільному" співробітника, що досі працює на ЗАЕС

Пряма мова: "Станція замінована з перших тижнів окупації. Чому саме зараз така паніка, я не знаю. Можливо, це для того, щоб привертати увагу до ЗАЕС, особливо, коли йде робота зі звільнення півдня України. Можливо, після підриву Каховської ГЕС ніхто не знає, чого очікувати".

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Деталі: За словами співробітника, поведінка росіян на станції не змінилася. "Вони присутні на станції, живуть в технічних приміщеннях, зберігають тут багато зброї, техніка то зʼявляється, то зникає, багато вантажівок і що в них — невідомо", - розповів він, додавши, що ризик підриву чогось на станції існував з моменту її захоплення.

За його словами, з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює.

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