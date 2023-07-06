Один із співробітників окупованої Запорізької АЕС, який досі працює на станції, розповів на умовах анонімності, що блоки ЗАЕС охолоджені майже рік, тому ризик викиду радіонуклідів значно зменшився. Окупанти можуть пошкодити станцію, але наразі в реакторних залах їх немає.

Джерело: співробітник, який досі працює на ЗАЕС, в інтерв'ю "Суспільному"

Пряма мова: "Не дивлячись на те, що блоки ЗАЕС охолоджені вже майже рік і тому ризик викиду радіонуклідів, які можуть забруднювати територію, значно зменшився, якщо задатися ціллю і залучити фахівців, можна наробити багато шкоди.

Ціллю може бути виведення з ладу станції як економічного обʼєкта. Вони це можуть зробити швидко, пошкодивши генератор чи турбіну і ЗАЕС перестане працювати на довгий час. Це один з найбільш вірогідних сценаріїв, який може трапитися при відході російських військ.

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Вони можуть підірвати дамбу ставка-охолоджувача — це менш критичний варіант. Зараз усі слідкують за його рівнем, бо це джерело охолодження непрацюючих блоків, реакторів і басейнів з відпрацьованим паливом.

Але це сценарій розтягнутий в часі, тому менш критичний. По-друге, вони можуть підірвати машинні зали, де є їхні автівки, які швидше за все з вибухівкою. Підрив машинних залів — це тривалий негативний економічний вплив.

Якщо вони дійсно зададуться метою зробити радіаційну аварію, можуть це зробити з витоком теплоносія ядерного реактора. Це вже треба всередині біля реактора підривати й порушувати цілісність обладнання. Чи вдадуться вони до такого? Не знаю. Але в реакторних залах їх немає".

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Деталі: На думку співробітника ЗАЕС, ризики для населення зараз мінімальні, оскільки блоки не працюють і не виробляють радіоактивні речовини.

Найбільш летючі небезпечні радіоізотопи вже розпалися за цей час.

Він додав, що є довгоживучі радіонукліди, але щоб їх викинути у навколишнє середовище, має бути доволі суттєве руйнування і серія вибухів, що спершу пошкодить реактор, а потім розкидає радіонукліди.

Він також розповів, що між Каховським водосховищем і ставком-охолоджувачем є дамба: "Водосховище обміліло. Рівень в нашому охолоджувачі завжди був вищим, ніж у водосховищі, але не значно. Відповідно на дамбу був тиск води з двох боків і вода не так сильно йшла. Тобто були контрольовані скиди води зі ставка у водосховище і навпаки – ставок підживлювали з водосховища свіжою водою. Зараз водосховища нема і підживлювати ставок ми не можемо, але якщо росіяни підірвуть дамбу, вода стече у пусте водосховище".

Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то ЗАЕС залишиться без ставка. Це призведе до того, що блочні трансформатори ЗАЕС втратять воду для охолодження і там будемо змушені їх відключити, або вони згорять.

Тоді, за словами співробітника ЗАЕС, там будуть змушені відключити основну лінію електроживлення.

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