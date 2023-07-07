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Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 02:58
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен відреагував на нічну атаку Росії на Львів.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля".

Деталі: Блінкен зазначив, що "саме тому підтримка захисту України від агресії Кремля є життєво важливою".

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Він ще раз наголосив на непохитності прихильності США до України.

Передісторія:

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Теми: СШАЛьвівракетний удар
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