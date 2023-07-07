Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен відреагував на нічну атаку Росії на Львів.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля".

Деталі: Блінкен зазначив, що "саме тому підтримка захисту України від агресії Кремля є життєво важливою".

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Він ще раз наголосив на непохитності прихильності США до України.

Передісторія:

Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.

Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 7 осіб.