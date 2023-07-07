Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
П'ятниця, 7 липня 2023, 02:58
Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен відреагував на нічну атаку Росії на Львів.
Джерело: Блінкен у Twitter
Пряма мова: "Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля".
Деталі: Блінкен зазначив, що "саме тому підтримка захисту України від агресії Кремля є життєво важливою".
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Він ще раз наголосив на непохитності прихильності США до України.
Передісторія:
- Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.
- Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 7 осіб.
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