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МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 03:48
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
фото МВС

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ворожої атаки 6 липня на Львів.

Джерело: МВС у Facebook

Дослівно: "Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову".

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Теми: Львівракетний ударМВС
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