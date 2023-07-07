МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
П'ятниця, 7 липня 2023, 03:48
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після нічної ворожої атаки 6 липня на Львів.
Джерело: МВС у Facebook
Дослівно: "Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову".
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Передісторія:
- Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.
- Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 7 осіб.