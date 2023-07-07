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Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 07:03
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб, 42 людини поранено, серед них – 3 дитини.

Джерело: МВС, міський голова Львова Андрій Садовий

Дослівно: "Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини)".

Деталі: У відомстві додали, що рятувально-пошукові роботи тривають.

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Оновлено: Садовий повідомив, що кількість жертв у Львові зросла до 10.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка.

Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів", – зазначив мер. І додав, що на цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено.

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Теми: Львівракетний удар
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