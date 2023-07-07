Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
П'ятниця, 7 липня 2023, 07:03
Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб, 42 людини поранено, серед них – 3 дитини.
Джерело: МВС, міський голова Львова Андрій Садовий
Дослівно: "Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини)".
Деталі: У відомстві додали, що рятувально-пошукові роботи тривають.
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Оновлено: Садовий повідомив, що кількість жертв у Львові зросла до 10.
"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка.
Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів", – зазначив мер. І додав, що на цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено.
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Передісторія:
- Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.
- Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.
- Раніше повідомлялося про 7 загиблих.