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У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 19:02
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають вагнерівців
"Радіо Свобода"

Представники приватної військової компанії "Вагнер" поки що не прибували для огляду ймовірного місця розміщення бійців компанії в наметовому таборі в районі міста Осиповичі Могильовської області Білорусі.

Джерело: помічник міністра оборони РБ генерал-майор Леонід Касинський, який прибув до табору, якого цитує російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ні, оперативні групи поки що не приїжджали, не визначалися, не дивилися. Я думаю, що коли буде ухвалено остаточне рішення групою "Вагнер" розміщуватися чи не розміщуватися в Білорусії, тоді й будуть дивитися".

Деталі: Касинський пояснив, що "це літній табір, який побудований у взаємодії з органами місцевої влади". "Цей табір розгортався для тренування як військових, так і представників цивільної адміністрації в рамках розгортання системи територіальної оборони", - додав він.

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За словами генерала, табір здатний вмістити близько 5 тисяч осіб. Він також зазначив, що "теоретично (військову) техніку можна розмістити де завгодно".

Пряма мова: "Усе залежить від кількості цієї техніки. Це колишнє військове містечко. Інфраструктура збереглася: і бокси (для зберігання техніки) були, тут артилерійська бригада колись розташовувалася".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з журналістами повідомив, що Мінськ запропонував використати для розміщення бійців ПВК "кілька колишніх військових містечок, які використовували ще за радянських часів", зокрема під Осиповичами.

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ЗМІ дізналися про роботи, які ведуться на території колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль (Осиповицький р-н, Могильовська обл.), де раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада ЗС РБ. Це приблизно 90 кілометрів від Мінська. 

Супутникові знімки засвідчили, що там, найімовірніше будують наметове містечко.

Лукашенко 27 червня заявляв, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".

Теми: ВагнерБілорусь
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