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У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 19:02
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають вагнерівців
"Радіо Свобода"

Представники приватної військової компанії "Вагнер" поки що не прибували для огляду ймовірного місця розміщення бійців компанії в наметовому таборі в районі міста Осиповичі Могильовської області Білорусі.

Джерело: помічник міністра оборони РБ генерал-майор Леонід Касинський, який прибув до табору, якого цитує російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ні, оперативні групи поки що не приїжджали, не визначалися, не дивилися. Я думаю, що коли буде ухвалено остаточне рішення групою "Вагнер" розміщуватися чи не розміщуватися в Білорусії, тоді й будуть дивитися".

Деталі: Касинський пояснив, що "це літній табір, який побудований у взаємодії з органами місцевої влади". "Цей табір розгортався для тренування як військових, так і представників цивільної адміністрації в рамках розгортання системи територіальної оборони", - додав він.

За словами генерала, табір здатний вмістити близько 5 тисяч осіб. Він також зазначив, що "теоретично (військову) техніку можна розмістити де завгодно".

Пряма мова: "Усе залежить від кількості цієї техніки. Це колишнє військове містечко. Інфраструктура збереглася: і бокси (для зберігання техніки) були, тут артилерійська бригада колись розташовувалася".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з журналістами повідомив, що Мінськ запропонував використати для розміщення бійців ПВК "кілька колишніх військових містечок, які використовували ще за радянських часів", зокрема під Осиповичами.

ЗМІ дізналися про роботи, які ведуться на території колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль (Осиповицький р-н, Могильовська обл.), де раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада ЗС РБ. Це приблизно 90 кілометрів від Мінська. 

Супутникові знімки засвідчили, що там, найімовірніше будують наметове містечко.

Лукашенко 27 червня заявляв, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".

Теми: ВагнерБілорусь
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