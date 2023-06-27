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Лукашенко: Таборів для "Вагнера" не будуємо, хай ставлять намети

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 17:54
Лукашенко: Таборів для Вагнера не будуємо, хай ставлять намети
Олександр Лукашенко. ілюстративне фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".

Джерело: Лукашенко на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, цитує держінформагентство "БелТА"

Пряма мова: "Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах. І як мені сказав Пригожин, який дзвонив учора, хтось контракт із Міноборони з Шойгу підпише.

...Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися".

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Що передувало: Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.

Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.

Теми: ВагнерЛукашенкоБілорусь
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