В очікуванні "вагнерівців": супутникові знімки вказують, що в Білорусі будують наметовий табір
Сукупність факторів свідчить, що в Білорусі будують військовий табір для російських найманців.
Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", "Радіо Свобода", The New York Times
Деталі: Наразі тривають роботи на території колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль (Осиповицький р-н, Могильовська обл.), де раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада ЗС РБ. Це приблизно 90 кілометрів від Мінська.
Останніми днями надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою. За різними даними, роботи почалися в неділю (25.06) або в понеділок (26.06), зазначає "Гаюн".
Водночас аналітики підкреслюють, що ці дані ще перевіряються і не є цілком верифікованими.
Супутникові знімки, які оприлюднили "Радіо Свобода" і The New York Times, показують, що Білорусь швидко будує тимчасові споруди на покинутій військовій базі.
The New York Times пише, що це свідчить про можливе місцезнаходження бойовиків "Вагнера", яким було надано варіант переїзду в країну після невдалого заколоту групи проти президента Росії Володимира Путіна.
За даними проєкту "Беларускі Гаюн", підрозділи ПВК "Вагнер" наразі ще не прибули до Білорусі, хоча це не скасовує того факту, що перекидання найманців може відбутися вже найближчим часом.
На знімках, зроблених компанією Planet Labs 27 червня, видно зміни на території колишньої ВЧ і з'явилися ряди об'єктів, що повторюються, які цілком можуть бути наметами.
Видання зазначає, що "розмір, колір і розташування будівель аналогічні іншим військовим наметовим містечкам, які були побудовані в Білорусі та РФ з початку 2022 року".
Якщо зіставити фото з даними, що встановлюють намети, то, вочевидь, іде обладнання великого наметового табору.
Раніше кілька білоруських ЗМІ повідомили про ремонт колишньої військової частини в селі Ціль Осиповицького району. Журналісти посилалися на розмови з місцевими жителями, які стурбовані можливою появою "вагнерівців" біля Осиповичів.
Передісторія:
- Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
- Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
- "Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - заявив білоруський диктатор.