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Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 09:39
Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР
ОКУПАНТИ НА ЗАЕС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Російські окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС, повідомило Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: ГУР нагадала, що 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

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За даними розвідки, він мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Дослівно: "Після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом". Спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії.

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Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару".

Теми: ЕнергодарЗАЕСокупаціярозвідка
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