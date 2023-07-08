Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР

Російські окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС, повідомило Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: ГУР нагадала, що 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

За даними розвідки, він мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Реклама:

Дослівно: "Після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом". Спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії.

Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару".