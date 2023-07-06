Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 липня 2023, 17:53
На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ
Кирієнко і Балицький на ЗАЕС, фото: Telegram "ЗАЭС. Официально"

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.

Джерело: Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально", пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Разом з Кирієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.

Реклама:

Деталі: Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".

Що було раніше:

  • 20 червня керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
  • 25 червня Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.
  • Також Буданов заявив 6 липня, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗАЕСокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: