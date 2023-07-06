На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ

Кирієнко і Балицький на ЗАЕС, фото: Telegram "ЗАЭС. Официально"

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.

Джерело: Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально", пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Разом з Кирієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.

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Деталі: Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".

Що було раніше:

20 червня керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

25 червня Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

Також Буданов заявив 6 липня, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".