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На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 липня 2023, 17:53
На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ
Кирієнко і Балицький на ЗАЕС, фото: Telegram "ЗАЭС. Официально"

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.

Джерело: Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально", пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Разом з Кирієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.

Деталі: Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".

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Що було раніше:

  • 20 червня керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
  • 25 червня Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.
  • Також Буданов заявив 6 липня, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується". 

Теми: ЗАЕСокупаціявійна
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