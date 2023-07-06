На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ
Четвер, 6 липня 2023, 17:53
На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.
Джерело: Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально", пропагандисти "РИА "Новости"
Деталі: Разом з Кирієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.
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Деталі: Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".
Що було раніше:
- 20 червня керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
- 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
- 25 червня Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.
- Також Буданов заявив 6 липня, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".
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