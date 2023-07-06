На ЗАЕС приїхав представник Путіна – російські ЗМІ

Кирієнко і Балицький на ЗАЕС, фото: Telegram "ЗАЭС. Официально"

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.

Джерело: Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально", пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Разом з Кирієнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.

Деталі: Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".

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