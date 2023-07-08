РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей через повернення на батьківщину п'ятьох командирів, які захищали "Азовсталь".

Джерело: Пєсков у коментарі російському пропагандистському агентству РИА Новости

Деталі: За словами Пєскова, повернення з Туреччини в Україну командирів з "Азовсталі" є порушенням умов наявних домовленостей, при цьому умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ.

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За умовами домовленостей захисники "Азовсталі" мали перебувати на території Туреччини "до моменту закінчення конфлікту", заявив прессекретар Путіна.

Він також сказав, що Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні захисників "Азовсталі".

На думку Пєскова, рішення видати Києву захисників "Азовсталі", порушуючи наявні домовленості, нібито пов'язане з "провалами" в контрнаступі України.

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Він також заявив, що в контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину нібито чинили великий тиск, а Анкара як член альянсу проявляє з ним солідарність, і РФ "все прекрасно розуміє", проте порушення домовленостей нікого не прикрашає.

Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Пізніше в пресслужбі президента уточнили, що п’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.

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