Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей через повернення на батьківщину п'ятьох командирів, які захищали "Азовсталь".

Джерело: Пєсков у коментарі російському пропагандистському агентству РИА Новости

Деталі: За словами Пєскова, повернення з Туреччини в Україну командирів з "Азовсталі" є порушенням умов наявних домовленостей, при цьому умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ.

За умовами домовленостей захисники "Азовсталі" мали перебувати на території Туреччини "до моменту закінчення конфлікту", заявив прессекретар Путіна.

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Він також сказав, що Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні захисників "Азовсталі".

На думку Пєскова, рішення видати Києву захисників "Азовсталі", порушуючи наявні домовленості, нібито пов'язане з "провалами" в контрнаступі України.

Він також заявив, що в контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину нібито чинили великий тиск, а Анкара як член альянсу проявляє з ним солідарність, і РФ "все прекрасно розуміє", проте порушення домовленостей нікого не прикрашає.

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Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Пізніше в пресслужбі президента уточнили, що п’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.

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