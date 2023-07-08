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У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 19:29
У Зеленського пояснили повернення захисників Азовсталі: За результатами переговорів
Володимир Зеленський і Денис Прокопенко, фото ОП

П’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.

Джерело: сайт президента

 
повернення командирів захисників "Азовсталі", всі фото - ОП

Дослівно: "За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників "Азовсталі": командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу".

Деталі: Повідомляється, що президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

"Вітаю вас! Ви – наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!" – сказав він.

 

На борту літака Зеленський поспілкувався із захисниками "Азовсталі" та подякував за їхню мужність та стійкість.

 

Що передувало: Раніше в суботу Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

 
 
 

Передісторія:

  • 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Росії ж тоді повернули Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • командирів "Азова" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента країни Ердогана.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно з домовленостями, п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Водночас голова ГУР Кирило Буданов говорив, що вони житимуть у Туреччині "деякий проміжок часу".
  • У травні 2023 року засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

Теми: ЗеленськийТуреччинаАзов полонені
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