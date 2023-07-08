У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів

П’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.

Джерело: сайт президента

повернення командирів захисників "Азовсталі", всі фото - ОП

Дослівно: "За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників "Азовсталі": командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу".

Деталі: Повідомляється, що президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

"Вітаю вас! Ви – наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!" – сказав він.

На борту літака Зеленський поспілкувався із захисниками "Азовсталі" та подякував за їхню мужність та стійкість.

Що передувало: Раніше в суботу Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

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