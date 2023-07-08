Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

В Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Дослівно: "Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Реклама:

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними".

Деталі: Зеленський також опублікував відео, на якому видно, що вони з захисниками "Азовсталі" повертаються одним літаком.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ