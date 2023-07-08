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Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 16:25
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників Азовсталі
Президент Володимир Зеленський, глава МВС Ігор Клименко, голова ОП Андрій Єрмак і захисники "Азовсталі" 8 липня, фото ОП

В Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Дослівно: "Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

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Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними".

Деталі: Зеленський також опублікував відео, на якому видно, що вони з захисниками "Азовсталі" повертаються одним літаком.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Росії ж тоді повернули Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • командирів "Азова" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента країни Ердогана.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно з домовленостями, п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Водночас голова ГУР Кирило Буданов говорив, що вони житимуть у Туреччині "деякий проміжок часу".
  • У травні 2023 року засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

Теми: ЗеленськийТуреччинаАзов полонені
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