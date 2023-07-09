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Пригожин і "Вагнер" досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 06:09
Пригожин і Вагнер досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики
ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: TOPCOR.RU

Аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, щоби російська влада висилала або затримувала командирів чи рядових бойовиків ПВК "Вагнер", які брали участь у заколоті в РФ.

Джерело: ISW

Дослівно: "Путін продовжує дозволяти "Вагнеру" і Пригожину діяти в Росії та потенційно становити загрозу його режиму.

Надання Пригожину, командирам і 25 тис. бойовикам "Вагнера", які очолювали збройне повстання і брали в ньому участь, повної свободи пересування і спілкування в Росії свідчить або про надзвичайну (і необґрунтовану) впевненість Путіна в їхній новій лояльності, або про відчайдушне прагнення переманити якомога більше членів ПВК на свій бік, або про нездатність вжити заходів проти них".

Деталі: В ISW наголосили, що наслідки збройного бунту залишаються незрозумілими для "Вагнера" і Пригожина, зате Україна вже виграла від нього.

"Група "Вагнера" – найефективніша бойова сила в Росії – ймовірно, утримається від участі в бойових діях на період поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність РФ вести війну в Україні", – йдеться у звіті інституту.

В ISW також відзначили, що поспішний вихід "Вагнера" з Бахмута підірвав російські позиції в цьому районі і сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста.

Що цьому передувало:

  • Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани найближчим часом зустрітися Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо "Вагнера".
  • Представники приватної військової компанії "Вагнер" поки що не прибували для огляду ймовірного місця розміщення бійців компанії в наметовому таборі в районі міста Осиповичі Могильовської області Білорусі.

Теми: ВагнерПригожинПутін
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