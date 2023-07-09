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Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує завдати ударів по трьох українських АЕС і по ядерних об'єктах у Східній Європі, якщо підтвердиться нібито спроба ЗСУ атакувати "натовськими ракетами" Смоленську АЕС у Росії.

Джерело: Медведєв у Telegram, пропагандистський російський телеграм-канал Mash

Дослівно Медведєв: "Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися".

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Деталі: Про нібито спробу ЗСУ атакувати ракетами Смоленську АЕС повідомив у неділю ввечері пропагандистський телеграм-канал Mash. Офіційної інформації з цього приводу немає.

За даними Mash, Україна нібито намагалася атакувати ракетами Десногорську атомну станцію в Смоленській області та військовий аеродром у Калузькій.

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При цьому телеграм-канал припускає, що АЕС намагалися атакувати британськими ракетами Storm Shadow – нібито на це вказують уламки.

"Обидва снаряди збила російська ППО – в небі над селищем Битош Брянської області близько 14:00. Перша впала в поле, друга – на територію пилорами", - стверджує канал.

Що передувало: Раніше в неділю так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракету біля Керчі.

Також губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що в області спрацювала система ППО, нібито було збито ракету в районі Кам'янського, а осколками пошкоджено покрівлю кількох будівель.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в регіоні збито дві українські ракети, у селищі Битош зруйновано пилораму.

Теми: МедведєвРосіяАЕСвійна
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