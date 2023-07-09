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Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 22:40
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Зеленський в інтерв'ю ABC news, фото ABC news

Президент Володимир Зеленський назвав логічною риторикою заяви про те, що президент РФ Володимир Путін буде змушений шукати діалогу, коли українські війська будуть на адмінмежі з окупованим Кримом.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News, коментуючи повідомлення The Washington Post щодо таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса в червні

Деталі: ABC News зазначає, що Зеленський не заперечив повідомлення The Washington Post про те, що під час нещодавнього візиту Бернса до Києва українські посадовці повідомили йому, що метою контрнаступу є наблизитися до адмінмежі з Кримом, а потім примусити президента Росії Володимира Путіна до переговорів.

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Відповідаючи на запитання, чи це "можливо", Зеленський сказав: "Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом Крим, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений".

Президент також сказав, що не відчуває "жодного тиску" з боку західних союзників, щоб український контрнаступ відбувався швидше.

"Сьогодні ініціатива на нашому боці. Ми просуваємося вперед, хоча і не так швидко [як хотілося б]. Але ми просуваємося", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що "війна повинна закінчитися справедливістю і миром, відновленням нашої територіальної цілісності".

"Чому? Тому що закінчення гарячої фази війни і заморожування конфлікту не означатиме закінчення війни", - сказав він.

Що передувало: Видання The Washington Post з посиланням на джерела наприкінці червня повідомляло, що під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Як твердять джерела, в приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу впевненість у тому, що їхня мета - відвоювати значну територію до осені; перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою.

Після цього Зеленський наголошував, що Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни лише тоді, коли вийде на кордони 1991 року і що "мир" без Криму Зеленський не вважатиме "перемогою"

Теми: ЗеленськийпереговориПутінКрим
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