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Холодова, який складає мандат, виключили зі "Слуги народу"

Олександр ШумілінПонеділок, 31 липня 2023, 18:46
Холодова, який складає мандат, виключили зі Слуги народу
Фото: Слово і діло

Народного депутата Андрія Холодова, який у понеділок подав заяву про складання повноважень, виключили з партії "Слуга народу".

Джерело: повідомлення голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк

Пряма мова: "До Верховна Рада України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії "Слуга Народу" підписала розпорядження про виключення його з партії".

Що цьому передувало:  

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  • У понеділок до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.
  • Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.

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Теми: Верховна РадаСлуга народу
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