Холодова, який складає мандат, виключили зі "Слуги народу"

Народного депутата Андрія Холодова, який у понеділок подав заяву про складання повноважень, виключили з партії "Слуга народу".

Джерело: повідомлення голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк

Пряма мова: "До Верховна Рада України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії "Слуга Народу" підписала розпорядження про виключення його з партії".

Що цьому передувало:

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У понеділок до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.

Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.