Холодова, який складає мандат, виключили зі "Слуги народу"
Понеділок, 31 липня 2023, 18:46
Народного депутата Андрія Холодова, який у понеділок подав заяву про складання повноважень, виключили з партії "Слуга народу".
Джерело: повідомлення голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк
Пряма мова: "До Верховна Рада України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії "Слуга Народу" підписала розпорядження про виключення його з партії".
Що цьому передувало:
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- У понеділок до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.
- Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
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