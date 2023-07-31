Холодова, який складає мандат, виключили зі "Слуги народу"

Народного депутата Андрія Холодова, який у понеділок подав заяву про складання повноважень, виключили з партії "Слуга народу".

Джерело: повідомлення голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк

Пряма мова: "До Верховна Рада України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії "Слуга Народу" підписала розпорядження про виключення його з партії".

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Що цьому передувало: