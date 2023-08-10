Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину
Четвер, 10 серпня 2023, 01:29
Протягом 9 серпня російські окупанти здійснили 15 обстрілів Сумської області.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (12 вибухів).
По Великописарівській громаді здійснено гранатометні (19 вибухів) та мінометний (5 вибухів) обстріли. Крім того, росіяни гатили з артилерії (4 вибухи).
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На територію Новослобідської громади ворог скинув 9 мін.
По Білопільській громаді ворог гатив з гранатометів (17 вибухів) та міномету (8 вибухів).
У Середино-Будській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (15 вибухів).
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