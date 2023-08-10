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Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 01:29
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 9 августа российские оккупанты совершили 15 обстрелов Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (12 взрывов).

По Великописаревской громаде осуществлены гранатометные (19 взрывов) и минометный (5 взрывов) обстрелы. Кроме того, россияне били из артиллерии (4 взрыва).

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На территорию Новослободской громады враг сбросил 9 мин.

По Белопольской громаде враг бил из гранатометов (17 взрывов) и миномета (8 взрывов).

В Середино-Будской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (15 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрел
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