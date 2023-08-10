Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
Четверг, 10 августа 2023, 01:29
В течение 9 августа российские оккупанты совершили 15 обстрелов Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (12 взрывов).
По Великописаревской громаде осуществлены гранатометные (19 взрывов) и минометный (5 взрывов) обстрелы. Кроме того, россияне били из артиллерии (4 взрыва).
Реклама:
На территорию Новослободской громады враг сбросил 9 мин.
По Белопольской громаде враг бил из гранатометов (17 взрывов) и миномета (8 взрывов).
В Середино-Будской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (15 взрывов).
ВИДЕО ДНЯ
Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.