Противник активізував тактичну авіацію на Запоріжжі
Четвер, 10 серпня 2023, 04:15
Російські загарбники вночі 10 серпня активізували в Запорізькій області тактичну авіацію, є загроза застосування авіаційного озброєння.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram
Пряма мова: "Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області".
Деталі: Близько 4-ї години в області оголошено повітряну тривогу.
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