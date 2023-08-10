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Противник активізував тактичну авіацію на Запоріжжі

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 04:15
Противник активізував тактичну авіацію на Запоріжжі
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські загарбники вночі 10 серпня активізували в Запорізькій області тактичну авіацію, є загроза застосування авіаційного озброєння.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова: "Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області".

Деталі: Близько 4-ї години в області оголошено повітряну тривогу.

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Теми: Запорізька областьавіа
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