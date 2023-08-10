Противник активизировал тактическую авиацию на Запорожье
Четверг, 10 августа 2023, 04:15
Российские захватчики ночью 10 августа активизировали в Запорожской области тактическую авиацию, есть угроза применения авиационного вооружения.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram
Прямая речь: "Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области".
Детали: Около 4 часов в области объявлена воздушная тревога.