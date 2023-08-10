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Противник активизировал тактическую авиацию на Запорожье

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 04:15
Противник активизировал тактическую авиацию на Запорожье
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские захватчики ночью 10 августа активизировали в Запорожской области тактическую авиацию, есть угроза применения авиационного вооружения.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области".

Детали: Около 4 часов в области объявлена воздушная тревога.

Темы: Запорожская областьавиа
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