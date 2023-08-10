Окупанти на півдні України не справляються з кількістю поранених – ЦНС

Через велику кількість поранених росіяни використовують цивільні медичні заклади на окупованому півдні України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог використовує заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях півдня України для надання медичної допомоги пораненим військовим російсько-окупаційних військ.

Поранені окупанти знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять у медичні установи в окупованому Криму або на територію РФ".

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Деталі: За інформацією ЦНС, у лікарнях, де лікуються поранені загарбники, цивільному населенню майже не надають послуги.

"Окупанти дозволяють обслуговувати обмежену кількість мешканців, щоби використовувати їх як прикриття", – повідомили у Спротиві.