Окупанти на півдні України не справляються з кількістю поранених – ЦНС
Через велику кількість поранених росіяни використовують цивільні медичні заклади на окупованому півдні України.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Ворог використовує заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях півдня України для надання медичної допомоги пораненим військовим російсько-окупаційних військ.
Поранені окупанти знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять у медичні установи в окупованому Криму або на територію РФ".
Деталі: За інформацією ЦНС, у лікарнях, де лікуються поранені загарбники, цивільному населенню майже не надають послуги.
"Окупанти дозволяють обслуговувати обмежену кількість мешканців, щоби використовувати їх як прикриття", – повідомили у Спротиві.