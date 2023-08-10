Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти на півдні України не справляються з кількістю поранених – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 04:58
Окупанти на півдні України не справляються з кількістю поранених – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Через велику кількість поранених росіяни використовують цивільні медичні заклади на окупованому півдні України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог використовує заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях півдня України для надання медичної допомоги пораненим військовим російсько-окупаційних військ.

Поранені окупанти знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять у медичні установи в окупованому Криму або на територію РФ".

Реклама:

Деталі: За інформацією ЦНС, у лікарнях, де лікуються поранені загарбники, цивільному населенню майже не надають послуги.

"Окупанти дозволяють обслуговувати обмежену кількість мешканців, щоби використовувати їх як прикриття", – повідомили у Спротиві.

Теми: окупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
окупація
У Криму заборонили піднімати прапор кримських татар у школах – Крим SOS
Рада закликала світ не визнавати псевдовибори на окупованих Росією територіях України
Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС
Останні новини
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
20:43
Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"
Усі новини...
Реклама: