Оккупанты на юге Украины не справляются с количеством раненых – ЦНС
Из-за большого количества раненых россияне используют гражданские медицинские учреждения на оккупированном юге Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск.
Раненые оккупанты находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинские учреждения в оккупированном Крыму или на территорию РФ".
Детали: По информации ЦНС, в больницах, где лечатся раненые захватчики, гражданскому населению почти не предоставляют услуги.
"Оккупанты позволяют обслуживать ограниченное количество жителей, чтобы использовать их как прикрытие", – сообщили в Сопротивлении.