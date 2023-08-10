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Оккупанты на юге Украины не справляются с количеством раненых – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 04:58
Оккупанты на юге Украины не справляются с количеством раненых – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Из-за большого количества раненых россияне используют гражданские медицинские учреждения на оккупированном юге Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск.

Раненые оккупанты находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинские учреждения в оккупированном Крыму или на территорию РФ".

Детали: По информации ЦНС, в больницах, где лечатся раненые захватчики, гражданскому населению почти не предоставляют услуги.

"Оккупанты позволяют обслуживать ограниченное количество жителей, чтобы использовать их как прикрытие", – сообщили в Сопротивлении.

Темы: оккупацияРосcия
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