Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині за добу
Четвер, 10 серпня 2023, 08:11
Три людини загинули та ще чотири дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 9 серпня.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 9 серпня росіяни убили 3 жителів Донеччини: 2 у Зарічному і 1 у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення".
Деталі: Постраждали мешканці Миколаївки та Курахівки.
Кириленко додав, що також вдалося встановити інформацію щодо ще 6 поранених внаслідок удару по Покровську 7 серпня.
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Станом на ранок 10 серпня російські окупанти убили щонайменше 1 654 та поранили щонайменше 3 985 мирних мешканців Донеччини.
Голова ОВА підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.