Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині за добу

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 08:11
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині за добу
Фото ілюстративне. На фото − наслідки удару росіян по Покровську 7 серпня. Фото з Telegram Павла Кириленка

Три людини загинули та ще чотири дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 9 серпня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 9 серпня росіяни убили 3 жителів Донеччини: 2 у Зарічному і 1 у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення".

Деталі: Постраждали мешканці Миколаївки та Курахівки.  

Кириленко додав, що також вдалося встановити інформацію щодо ще 6 поранених внаслідок удару по Покровську 7 серпня.

Реклама:

Станом на ранок 10 серпня російські окупанти убили щонайменше 1 654 та поранили щонайменше 3 985 мирних мешканців Донеччини.

Голова ОВА підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Донецька область
ЗСУ мали успіх у районі трьох селищ на півдні, закріплюються – Генштаб
В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині
Міноборони РФ збрехало про удар по пункту управління в Покровську. В ЗСУ прокоментували
Останні новини
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
20:43
Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"
Усі новини...
Реклама: