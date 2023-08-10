Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині за добу

Фото ілюстративне. На фото − наслідки удару росіян по Покровську 7 серпня. Фото з Telegram Павла Кириленка

Три людини загинули та ще чотири дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 9 серпня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 9 серпня росіяни убили 3 жителів Донеччини: 2 у Зарічному і 1 у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення".

Деталі: Постраждали мешканці Миколаївки та Курахівки.



Кириленко додав, що також вдалося встановити інформацію щодо ще 6 поранених внаслідок удару по Покровську 7 серпня.

Станом на ранок 10 серпня російські окупанти убили щонайменше 1 654 та поранили щонайменше 3 985 мирних мешканців Донеччини.

Голова ОВА підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.