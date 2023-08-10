Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области за сутки
Три человека погибли и еще четыре получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 9 августа.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 9 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Заречном и 1 в Часовом Яру. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения".
Детали: Пострадали жители Николаевки и Кураховки.
Кириленко добавил, что также удалось установить информацию о еще 6 раненых в результате удара по Покровску 7 августа.
По состоянию на утро 10 августа российские оккупанты убили по меньшей мере 1 654 и ранили по меньшей мере 3 985 мирных жителей Донецкой области.
Глава ОВА подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.