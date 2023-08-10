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Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 10 августа 2023, 08:11
Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области за сутки
Фото иллюстративное. На фото - последствия удара россиян по Покровску 7 августа. Фото из Telegram Павла Кириленко

Три человека погибли и еще четыре получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 9 августа.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 9 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Заречном и 1 в Часовом Яру. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения".

Детали: Пострадали жители Николаевки и Кураховки. 

Кириленко добавил, что также удалось установить информацию о еще 6 раненых в результате удара по Покровску 7 августа.

По состоянию на утро 10 августа российские оккупанты убили по меньшей мере 1 654 и ранили по меньшей мере 3 985 мирных жителей Донецкой области.

Глава ОВА подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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