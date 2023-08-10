Захисники за добу знищили 580 окупантів і гелікоптер

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − станом на 10 серпня РФ втратила близько 252 200 солдатів, 4 278 танків та 313 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,

танків − 4 278 (+16) од,

бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,

артилерійських систем – 5 028 (+15) од,

РСЗВ − 711 (+0) од,

засобів ППО − 469 (+0) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 313 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,

крилатих ракет − 1 377 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,

спеціальної техніки − 746 (+4) од.

Дані уточнюються.