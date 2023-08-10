Захисники за добу знищили 580 окупантів і гелікоптер
Четвер, 10 серпня 2023, 08:25
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − станом на 10 серпня РФ втратила близько 252 200 солдатів, 4 278 танків та 313 гелікоптерів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
- танків − 4 278 (+16) од,
- бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,
- артилерійських систем – 5 028 (+15) од,
- РСЗВ − 711 (+0) од,
- засобів ППО − 469 (+0) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 313 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,
- крилатих ракет − 1 377 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,
- спеціальної техніки − 746 (+4) од.
Дані уточнюються.