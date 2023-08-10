Защитники за сутки уничтожили 580 оккупантов и вертолет

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − по состоянию на 10 августа РФ потеряла около 252 200 солдат, 4 278 танков и 313 вертолетов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 252 200 (+580) человек ликвидировано,

танков − 4 278 (+16) ед,

боевых бронированных машин − 8 303 (+13) ед,

артиллерийских систем − 5 028 (+15) ед,

РСЗО − 711 (+0) ед,

средств ПВО − 469 (+0) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 313 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 179 (+4) ед,

крылатых ракет − 1 377 (+0) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 495 (+16) ед,

специальной техники − 746 (+4) ед.

Данные уточняются.

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