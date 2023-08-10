Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники за сутки уничтожили 580 оккупантов и вертолет

Ирина БалачукЧетверг, 10 августа 2023, 08:25
Защитники за сутки уничтожили 580 оккупантов и вертолет
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − по состоянию на 10 августа РФ потеряла около 252 200 солдат, 4 278 танков и 313 вертолетов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 252 200 (+580) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 278 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 303 (+13) ед,
  • артиллерийских систем − 5 028 (+15) ед,
  • РСЗО − 711 (+0) ед,
  • средств ПВО − 469 (+0) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 313 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 179 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 377 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 495 (+16) ед,
  • специальной техники − 746 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью ограничивали работу – росСМИ
Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили
Оккупанты на юге Украины не справляются с количеством раненых – ЦНС
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: