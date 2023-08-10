Защитники за сутки уничтожили 580 оккупантов и вертолет
Четверг, 10 августа 2023, 08:25
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − по состоянию на 10 августа РФ потеряла около 252 200 солдат, 4 278 танков и 313 вертолетов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 252 200 (+580) человек ликвидировано,
- танков − 4 278 (+16) ед,
- боевых бронированных машин − 8 303 (+13) ед,
- артиллерийских систем − 5 028 (+15) ед,
- РСЗО − 711 (+0) ед,
- средств ПВО − 469 (+0) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 313 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 179 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 377 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 495 (+16) ед,
- специальной техники − 746 (+4) ед.
Данные уточняются.
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