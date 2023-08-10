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Защитники за сутки уничтожили 580 оккупантов и вертолет

Ирина БалачукЧетверг, 10 августа 2023, 08:25
Защитники за сутки уничтожили 580 оккупантов и вертолет
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − по состоянию на 10 августа РФ потеряла около 252 200 солдат, 4 278 танков и 313 вертолетов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 252 200 (+580) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 278 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 303 (+13) ед,
  • артиллерийских систем − 5 028 (+15) ед,
  • РСЗО − 711 (+0) ед,
  • средств ПВО − 469 (+0) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 313 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 179 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 377 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 495 (+16) ед,
  • специальной техники − 746 (+4) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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