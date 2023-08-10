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Ворог скинув авіабомбу на Куп’янськ: пошкоджена міськрада

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 09:24
Ворог скинув авіабомбу на Куп’янськ: пошкоджена міськрада
Фото з Facebook Синєгубова

Російські військові опівночі скинули авіабомбу на Куп’янськ – пошкоджена будівля міської ради; всього за добу в області – двоє поранених.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради". 

Деталі: Також минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. Станом на ранок інформація постраждалих не надходила.

Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Голова ОВА додав, що на Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат.

Теми: Харківська областьвійна
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