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Враг сбросил авиабомбу на Купянск: поврежден горсовет

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 августа 2023, 09:24
Враг сбросил авиабомбу на Купянск: поврежден горсовет
Фото из Facebook Синегубова

Российские военные в полночь сбросили авиабомбу на Купянск - повреждено здание городского совета; всего за сутки в области - двое раненых.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета". 

Детали: Также минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. По состоянию на утро информация о пострадавших не поступала.

Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В частности, под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Председатель ОГА добавил, что на Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах Синьковки и Ивановки. Оккупанты понесли потери.

Темы: Харьковская областьвойна
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