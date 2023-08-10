Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг сбросил авиабомбу на Купянск: поврежден горсовет

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 августа 2023, 09:24
Враг сбросил авиабомбу на Купянск: поврежден горсовет
Фото из Facebook Синегубова

Российские военные в полночь сбросили авиабомбу на Купянск - повреждено здание городского совета; всего за сутки в области - двое раненых.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета". 

Детали: Также минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

Реклама:

В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. По состоянию на утро информация о пострадавших не поступала.

Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В частности, под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двуречная, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель ОГА добавил, что на Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах Синьковки и Ивановки. Оккупанты понесли потери.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Харьковская область
Из-за усиления обстрелов в Купянском районе могут начать обязательную эвакуацию
Россияне сбросили бомбы на Харьковскую область: 2 погибших, 7 раненых, в том числе спасатели
Россияне попали в дом на Харьковщине – двое погибших и трое раненых
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: